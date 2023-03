La distribuzione di materiale informativo o pubblicitario nelle aule, l’accesso ai locali scolastici e agli spazi esterni di una scuola. Come fare (Di venerdì 31 marzo 2023) Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità può essere distribuito nelle classi, o comunque nell'ambiente scolastico, senza la preventiva autorizzazione del dirigente scolastico. Anche se sarebbe garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico e di quello frutto dei lavori prodotti dalla scuola stessa (giornalino, mostre, ricerche). Inoltre, è auspicabile che garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti e Associazioni culturali. Invece, e questo è assolutamente categorico, la scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. È bene e utile che sia il dirigente scolastico a disciplinare la circolazione del ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 marzo 2023) Nessun tipo dio di pubblicità può essere distribuitoclassi, o comunque nell'ambiente scolastico, senza la preventiva autorizzazione del dirigente scolastico. Anche se sarebbe garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo diutilizzabile nel lavoro scolastico e di quello frutto dei lavori prodotti dallastessa (giornalino, mostre, ricerche). Inoltre, è auspicabile che garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti e Associazioni culturali. Invece, e questo è assolutamente categorico, lanon consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. È bene e utile che sia il dirigente scolastico a disciplinare la circolazione del ...

