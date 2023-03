La denuncia di FdI: “Bambini in gita scolastica coi gadget del Pd” (Di venerdì 31 marzo 2023) Scoppia la polemica in Emilia Romagna, l’ennesima. Dopo la “lezione” a scuola sullo Ius Soli del sindaco di Bologna, ora tocca alle gite scolastiche all’Europarlamento. Viaggi di istruzione targati S&D, cioè Pd: è questa la denuncia di Gioventù Nazionale-Fratelli d’Italia che ha firmato una segnalazione all’Ufficio scolastico provinciale e alla Prefettura in merito all’uscita didattica di due classi di terza media della scuola Ugo Amaldi di Roveleto di Cadeo, nel Piacentino. I ragazzi, come raccontato dalla cronaca locale e riportato anche sul sito della scuola, dal 27 al 30 marzo sono andati in Belgio a visitare Bruxelles e hanno avuto l’opportunità di solcare i bei palazzi dell’Europarlamento. Arrivati all’edificio “Altiero Spinelli”, gli studenti hanno assistito alla Plenaria presieduta dalla vicepresidente Pina Picerno nel pieno del dibattito sull’Ucraina e sul ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 31 marzo 2023) Scoppia la polemica in Emilia Romagna, l’ennesima. Dopo la “lezione” a scuola sullo Ius Soli del sindaco di Bologna, ora tocca alle gite scolastiche all’Europarlamento. Viaggi di istruzione targati S&D, cioè Pd: è questa ladi Gioventù Nazionale-Fratelli d’Italia che ha firmato una segnalazione all’Ufficio scolastico provinciale e alla Prefettura in merito all’uscita didattica di due classi di terza media della scuola Ugo Amaldi di Roveleto di Cadeo, nel Piacentino. I ragazzi, come raccontato dalla cronaca locale e riportato anche sul sito della scuola, dal 27 al 30 marzo sono andati in Belgio a visitare Bruxelles e hanno avuto l’opportunità di solcare i bei palazzi dell’Europarlamento. Arrivati all’edificio “Altiero Spinelli”, gli studenti hanno assistito alla Plenaria presieduta dalla vicepresidente Pina Picerno nel pieno del dibattito sull’Ucraina e sul ...

