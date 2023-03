La conferenza stampa pregara del tecnico nerazzurro (Di venerdì 31 marzo 2023) 31 Marzo 2023 Dopo l’ultima sosta della stagione regolare il Pisa Sporting Club riprende il cammino e si lancia in questa lunga volata finale del campionato Cadetto. Primo, difficile, ostacolo la trasferta di Cosenza che il tecnico Luca D’Angelo anticipa cosi, nei temi principali, nella consueta conferenza stampa pregara: “Abbiamo svolto il primo allenamento ‘vero’ tutti insieme soltanto oggi. Per fortuna i nazionali sono rientrati bene, qualcuno un po’ più stanco ma senza problematiche; dovremo però rinunciare oltre a Nagy (squalificato, ndr) anche a Beruatto e Tourè che hanno qualche fastidio e per precauzione non saranno della partita. Col Cosenza serviranno lucidità e attenzione perché affrontiamo una squadra in salute e con peculiarità che possono metterci in difficoltà; non è stata un caso la vittoria di ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 31 marzo 2023) 31 Marzo 2023 Dopo l’ultima sosta della stagione regolare il Pisa Sporting Club riprende il cammino e si lancia in questa lunga volata finale del campionato Cadetto. Primo, difficile, ostacolo la trasferta di Cosenza che ilLuca D’Angelo anticipa cosi, nei temi principali, nella consueta: “Abbiamo svolto il primo allenamento ‘vero’ tutti insieme soltanto oggi. Per fortuna i nazionali sono rientrati bene, qualcuno un po’ più stanco ma senza problematiche; dovremo però rinunciare oltre a Nagy (squalificato, ndr) anche a Beruatto e Tourè che hanno qualche fastidio e per precauzione non saranno della partita. Col Cosenza serviranno lucidità e attenzione perché affrontiamo una squadra in salute e con peculiarità che possono metterci in difficoltà; non è stata un caso la vittoria di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Durante una conferenza stampa all'Europarlamento alle 10:30, Alessandra #Mussolini ha bevuto del vino per protestar… - Mov5Stelle : ++ GIUNTA ELEZIONI, ALLE 12 CONFERENZA STAMPA M5S ++ Oggi alle 12 in diretta streaming dalla sede del Movimento 5… - Mov5Stelle : Conferenza stampa in diretta dalla sede del MoVimento 5 Stelle. Collegatevi ?? - MArturoColognoM : RT @gigi52335676: 19 miliardi del PNRR bloccati. Non riferisce in Parlamento e non convoca nemmeno una conferenza stampa. È troppo impegnat… - 7mody1897 : RT @juventusfc: ?? 14:00 La conferenza stampa di Mister Allegri alla vigilia di #JuveVerona Disponibile qui per i subs ?? -