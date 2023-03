La Campania al Vinitaly | ecco le aziende presenti e il programma degli eventi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 31 marzo 2023) Anche quest’anno la Regione, in partnership con Unioncamere, partecipa a– la più importante fiera italiana dedicata alla vitivinicoltura giunta alla 55esima edizione – ina Verona da domenica 2 a mercoledì 5 aprile 2023. “L’obiettivo della Regione, con gli Assessorati all’Agricoltura e alle Attività produttive, è quello – si legge in una nota – di promuovere, in maniera unitaria ed organica, le eccellenze enologiche delle cinque province della. Ricco il calendarioappuntamenti promossi dall’Assessorato all’Agricoltura: nel corso delle quattro giornate si susseguiranno masterclass, degustazioni, incoming di operatori internazionali, convegni, presentazioni e premiazioni”.vinicole campane ...