La bolletta della luce nel secondo trimestre si riduce del 55,3% (Di venerdì 31 marzo 2023) Cala la bolletta della luce. Con il forte calo delle quotazioni all'ingrosso dei prodotti energetici, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo (con consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all'anno e una potenza impegnata di 3 kW) in tutela nel II trimestre del 2023 si riduce del 55,3%. Cala sensibilmente la bolletta della luce. L'Arera ha azzerato gli oneri di sistema. Sul gas attesa una decisione la prossima settimana Attuando quanto previsto dal Governo nel decreto approvato lo scorso 28 marzo, l'Arera è intervenuta sugli oneri generali di sistema azzerandoli anche per il prossimo trimestre per la generalità dei clienti gas e confermando il potenziamento dei bonus sociali elettricità e gas per le

