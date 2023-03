Kvitova-Cirstea oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2023 (Di venerdì 31 marzo 2023) Sorana Cirstea sfiderà Petra Kvitova nei quarti di finale del Wta 1000 di Miami, in programma dal 21 marzo al 2 aprile 2023. Semifinale a sorpresa in Florida, dove si affrontano due giocatori molto esperte ma non tra le più accreditate per un posto tra le migliori quattro. La giocatrice rumena sta vivendo un Sunshine Double fantastico e, dopo i quarti a Indian Wells, ha brillato anche a Miami. Battute sulla sua strada avversario del calibro di Garcia, Muchova, Vondrousova e soprattutto Sabalenka. Più agevole il percorso della ceca, che ha comunque ottenuto quattro vittorie convincente, l’ultima ai quarti sulla russa Alexandrova. Kvitova è avanti 6-4 nei precedenti e partirà leggermente favorita. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Cirstea e ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Soranasfiderà Petranei quarti di finale del Wta 1000 di, in programma dal 21 marzo al 2 aprile. Semifinale a sorpresa in Florida, dove si affrontano due giocatori molto esperte ma non tra le più accreditate per un posto tra le migliori quattro. La giocatrice rumena sta vivendo un Sunshine Double fantastico e, dopo i quarti a Indian Wells, ha brillato anche a. Battute sulla sua strada avversario del calibro di Garcia, Muchova, Vondrousova e soprattutto Sabalenka. Più agevole il percorso della ceca, che ha comunque ottenuto quattro vittorie convincente, l’ultima ai quarti sulla russa Alexandrova.è avanti 6-4 nei precedenti e partirà leggermente favorita. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tennismadeinita : @TelDiTen 02:48 01/04: una resiliente Cirstea porta Kvitova al terzo set vincendo il quinto tie break di giornata d… - Ubitennis : WTA Miami: Kvitova piega Alexandrova al terzo, trova Cirstea in semifinale - GeorgeSpalluto : Kvitova batte Alexandrova 64 36 63. 1^ semifinale a Miami in carriera. 20^ semifinale 1000 in quello che è il suo 9… - giovannipelazzo : [15] Petra Kvitova ???? doma [18] Alexandrova ???? - sconfitta 6-4 3-6 6-3 in 2h15 - e raggiunge Cirstea ???? nella secon… - WeAreTennisITA : BATTUTA SABALENKA ?? La favorita del torneo esce contro una grande Sorana Cirstea, che sta 'giocando il tennis migli… -