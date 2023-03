Kristen Stewart regista del video di debutto della band Boygenius | The Film VIDEO

(Di venerdì 31 marzo 2023) L'attriceè stata ladi The, il primomusicaleal femminile, ecco ilha diretto il primomusicale del gruppo, intitolato The, che propone tre delle canzoni dell'album diintitolato The Record. L'attrice, che non è alla sua prima esperienza come, ha partecipato a un evento che si è svolto a Los Angeles per presentare il corto. Phoebe Bridgers, Julien Baker e Lucy Dacus hanno unito le forze formando la. ...

Kristen Stewart ha diretto il primo video musicale del gruppo Boygenius, intitolato The Film, che propone tre delle canzoni dell'album di debutto intitolato The Record. Unitamente all'album è uscito un corto di poco meno d'un quarto d'ora diretto da Kristen Stewart. S'intitola the film e mette assieme tre canzoni dell'album: $20 (di Julien Baker), Emily I'm Sorry

L'attrice Kristen Stewart è stata la regista di The Film, il primo video musicale della band al femminile Boygenius. Phoebe Bridgers, Julien Baker e Lucy Dacus hanno unito le forze formando la band. L'attrice ha partecipato a un evento che si è svolto a Los Angeles per presentare il corto.