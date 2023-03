Koopmeiners non ce la fa | non è convocato per la Cremonese

(Di venerdì 31 marzo 2023) Zingonia. Niente da fare per Teun. Slitta ancora il rientro del centrocampista olandese, che non sarà a disposizione sabato (primo aprile) in occasione della trasferta che l’Atalanta affronterà sul campo della. Il numero 7 nerazzurro, fermo da inizio marzo a causa del problema al bicipite femorale rimediato contro l’Udinese, aveva lavorato parzialmente in gruppo negli ultimi giorni e sembrava esserci ottimismo riguardo almeno la convocazione per il match dello Zini, smentita dalla lista dei convocati diramata da Gian Piero Gasperini venerdì dopo l’allenamento. Nessuna ricaduta, semplicemente un recupero non completato per arrivare ad essere a disposizione del mister, che non potrà contare nemmeno su Djimsiti e Vorlicky, anche loro non convocati, così come il lungodegente Hateboer. L’elenco completo dei 20 convocati: Portieri: ...

Nell'Atalanta recupera, l'Empoli senza Vicario con il Lecce e il Torino perde sia Ilic che Ola Aina. Ecco la situazione squadra per squadra in vista della 28giornata

Non c'è Teun Koopmeiners: il centrocampista olandese in settimana era tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo ma come riferito da Sky Sport non è ancora al meglio e per questo motivo non è stato convocato.