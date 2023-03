Klaveness contro Ceferin | «All’UEFA servono più donne»

Leggi su calcionews24

Lisa, presidente federale della Norvegia ed ex calciatrice, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Potevo candidarmi in quota rosa, ma non avrei avuto motivazioni. Voglio essere eletta sfidando i candidati uomini perché il calcio è di tutti, anche delle. Sarà difficile, ma se non ce la farà comincerò subito la battaglia per le prossime elezioni tra due anni. Elezione? Voglio cooperare per migliorare l'UEFA. Contribuire alla trasparenza negli investimenti e nelle decisioni»