Kiyine, ex Serie A, incidente pauroso: ricoverato in gravi condizioni (Di venerdì 31 marzo 2023) Diverse fratture, ematoma a uno zigomo e colpo di frusta: ma vista la dinamica dell'incidente l'ex di Chievo, Venezia e Salernitana Sofian Kiyine può dirsi fortunato. Il centrocampista belga (padre ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 31 marzo 2023) Diverse fratture, ematoma a uno zigomo e colpo di frusta: ma vista la dinamica dell'l'ex di Chievo, Venezia e Salernitana Sofianpuò dirsi fortunato. Il centrocampista belga (padre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OdeonZ__ : Kiyine, ex Serie A, incidente pauroso: ricoverato in gravi condizioni - AnsaVeneto : Incidente choc per Kiyine, auto decolla e sfonda palestra. Tragedia sfiorata in Belgio, ex giocatore Serie A in osp… - sportli26181512 : Kiyine, ex Serie A, incidente pauroso: ricoverato in gravi condizioni: Kiyine, ex Serie A, incidente pauroso: ricov… - ansacalciosport : Incidente choc per Kiyine, auto decolla e sfonda palestra. Tragedia sfiorata in Belgio, ex giocatore Serie A in osp… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: L’auto decolla a 200 km/h e vola dentro una palestra: spaventoso incidente per l’ex Serie A Sofian Kiyine https://t.co… -