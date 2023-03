Kean | “Io tra i più forti? Salah e Mané hanno impiegato anni Ho uno staff personale che mi segue”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : ?? #Juventus, #Kean ha fiducia nei propri mezzi: 'Anche #Salah e #Mané sono esplosi tardi' - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: 'Io tra i migliori al mondo? Sono ancora in tempo' Tutta la carica di Moise Kean ?? - GoalItalia : 'Io tra i migliori al mondo? Sono ancora in tempo' Tutta la carica di Moise Kean ?? - lucaprivitera95 : @ProfidiAndrea @Oracolo_Fanta @GruppoEsperti Mi è venuta pazza idea di giocare con 4/3/3 o 3/4/3 con Milik/Kean/Dyb… - LittlePrinceCm8 : Juve-Verona probabili 11 ?? Szczesny Gatti Bremer Danilo Cuadrado Fagioli Locatelli Miretti Kostic Kean Vlahovic… -

Moisesi racconta e manda un messaggio al club bianconero sul proprio futuro. Le dichiarazioni del classe 2000Moisevuole convincere la Juve e i suoi tifosi.presente e futuro, l'attaccante bianconero ha lanciato nuovi messaggi al club.- calciomercato.itL'occasione è stata l'intervista rilasciata al '...Commenta per primo Moisesi raccontapassato, presente e futuro. L'attaccante della Juventus , 23 anni ex PSG, ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : 'Ho girato tanto, ora lavoro sodo per trovare ...Intervista esclusiva a Moisesul Corriere dello Sport: "Ho capito la Juve". Uno staff di ... "Toro, mosse per Juric che perde Ilic e Aina", le ultime in casa granatail futuro del tecnico e il ...

Kean: 'Zaniolo ha fatto bene, io ho capito la Juve e lavoro per fare ... Calciomercato.com

Moise Kean vuole convincere la Juve e i suoi tifosi. Tra presente e futuro, l’attaccante bianconero ha lanciato nuovi messaggi al club. Kean – calciomercato.it L’occasione è stata l’intervista ...Moise Kean, attaccante della Juventus, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Il centravanti si racconta tra passato, presente e futuro. Di seguito le sue parole. Moise Kean, attaccante ...