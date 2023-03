Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gattivlahovic : @aziz_zgh @juventini94juve Cristiano Ronaldo VS Moise Kean ?? Juventus will win Coppa Italia and Europa league. - Hayta18Talha : @asistanaliz Gianluigi Buffon Andrea Pirlo Miralem Pjanic Gonzalo Giguain Paul Pogba Carlos Tevez Pavel Nedved Art… -

Intervista al Corriere dello Sport per Moise, attaccante della Juventus . Diversi spunti da parte del giocatore che si è soffermato sugli esempi visti da vicino come quelli diRonaldo e mister Allegri. Parlando dell'ex compagno ...Juventus, parla- Queste le sue parole: SU ALLEGRI - "Mi ha sempre trattato da uomo, fin ...RONALDO - "Ha lavorato per diventare il numero uno, non si è fatto bastare il ...Commenta per primo Moisesi racconta tra passato, presente e futuro. L'attaccante della Juventus , 23 anni ex PSG, ha ...Ronaldo ha lavorato per diventare il numero uno, non si è fatto ...

Kean: “Cristiano Ronaldo un esempio. Se non sputavi sangue ti riprendeva” ItaSportPress

Intervista al Corriere dello Sport per Moise Kean, attaccante della Juventus. Diversi spunti da parte del giocatore che si è soffermato sugli esempi visti da vicino come quelli di Cristiano Ronaldo e ...La stagione della Juventus è stata compromessa dalla penalizzazione di 15 punti, ma per Moise Kean non bisogna perdere di vista gli ... Anche la sua parentesi di carriera accanto a Cristiano Ronaldo è ...