Kaio Jorge resta alla Juventus fino a giugno: il motivo è assurdo (Di venerdì 31 marzo 2023) Il futuro di Kaio Jorge sarà alla Juventus fino a giugno e il motivo è assurdo. In estate, però, l'attaccante è destinato a lasciare Torino. La Juventus, all'interno della sua rosa, ha diversi attaccanti di livello ma non tutti rappresentano una soluzione importante per lo sviluppo delle partite. Un centravanti utilizzato pochissimo da quando veste bianconero e che è praticamente impossibile vedere da qui a fine stagione è Kaio Jorge. Le aspettative sul classe 2002 erano altissime e si pensava di essere di fronte ad un futuro campione del calcio mondiale. Kaio Jorge (LaPresse)Le cose non sono andate come previsto complice anche un brutto infortunio che lo ha tenuto ...

