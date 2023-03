Juventus-Verona | Allegri | “Importante ripartire bene Chiesa? Non sará convocato”

(Di venerdì 31 marzo 2023) Massimilianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra lae l’Hellas. “Speriamo didopo questa sosta, ci saranno partite complicate e bisognerá avere avere mille attenzioni. Sulla formazione devo ancora decidere, Alex Sandro è stato tre settimane fermo e martedì abbiamo una partitain Coppa Italia. Di Maria difficilmente partirà titolare, è tornato ieri e penso sarà una risorsa a partita in corso.? È tranquillo perché non è, ha sempre questo fastidio. Oggi ha lavorato, si lavora in funzione di averlo martedì”. Il tecnico bianconero ha poi continuato: “Dobbiamo cercare di vincere più partite possibili per avere un maggio meraviglioso. Domani ...

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Verona

Dipenderà dalle condizioni dell'italiano. Tre giorni e la Juventus tornerà in campo, a Torino i bianconeri affronteranno l'Hellas Verona di Zaffaroni.