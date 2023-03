Juventus, nuovo ricorso su Inter e FIGC per Calciopoli: la risposta (Di venerdì 31 marzo 2023) Juventus, arrivata la risposta del Consiglio di Stato sull’ultimo ricorso verso Inter e FIGC per Calciopoli Stando a quanto riportato da Sportface, è arrivata la decisione del Consiglio di Stato in merito al ricorso presentato dalla Juventus nei confronti della sentenza del Tar del Lazio del 2016 (numero 09563) su Calciopoli. Una discussione rinviata all’ottobre del 2023. Nel testo dell’ordinanza si può leggere il seguente passo “ricorso numero di registro generale 8258 del 2016, proposto da “Juventus Football Club Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Chiappero, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pasquale Landi in Roma, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023), arrivata ladel Consiglio di Stato sull’ultimoversoperStando a quanto riportato da Sportface, è arrivata la decisione del Consiglio di Stato in merito alpresentato dallanei confronti della sentenza del Tar del Lazio del 2016 (numero 09563) su. Una discussione rinviata all’ottobre del 2023. Nel testo dell’ordinanza si può leggere il seguente passo “numero di registro generale 8258 del 2016, proposto da “Football Club Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Chiappero, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pasquale Landi in Roma, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : ?? La #Juventus rischia un nuovo filone di inchiesta della Procura #Figc per le cosiddette partnership con società… - ZZiliani : RETTIFICA: PROCURA SPORTIVA NON PENALE NASCOSTA IN CODA ALLA RELAZIONE DEL CDA C’È LA NOTIZIA CHE IN DATA 30 NOVEMB… - capuanogio : ?? Scade domani il termine per le indagini sulla #Juventus, la Procura #Figc verso la richiesta di un nuovo processo… - Giovann39862505 : RT @MarcelloChirico: é partito il nuovo gioco di chi odia la #Juve : il sanzionometro. 40, 30 punti di penalizzazione o Serie B? Tanto co… - CalcioNews24 : #Juventus, nuova risposta sull'ultimo ricorso per #Calciopoli -