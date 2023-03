Juventus-Hellas Verona, Allegri in conferenza stampa: orario, tv e streaming (Di venerdì 31 marzo 2023) Massimiliano Allegri terrà la conferenza stampa della vigilia della gara tra Juventus ed Hellas Verona alle ore 14:00 di venerdì 31 marzo. L’allenatore parlerà in sala stampa all’Allianz Stadium nel primo pomeriggio, dopo aver comandato l’allenamento mattutino. La conferenza stampa potrà essere seguita in diretta su Juventus TV e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Tante le tematiche per i bianconeri: la risalita in campionato, l’infermeria e naturalmente l’Europa League e la Coppa Italia, con l’Inter come prossima avversaria in semifinale. Quali saranno le parole di Allegri? Scopriamolo insieme. SEGUI LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Massimilianoterrà ladella vigilia della gara traedalle ore 14:00 di venerdì 31 marzo. L’allenatore parlerà in salaall’Allianz Stadium nel primo pomeriggio, dopo aver comandato l’allenamento mattutino. Lapotrà essere seguita in diretta suTV e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Tante le tematiche per i bianconeri: la risalita in campionato, l’infermeria e naturalmente l’Europa League e la Coppa Italia, con l’Inter come prossima avversaria in semifinale. Quali saranno le parole di? Scopriamolo insieme. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

