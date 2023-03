(Di venerdì 31 marzo 2023) Laalla sfida di Coppa Italia contro l’Inter.tiene sotto controllo irientrati dalla pausa nazionale. Di seguito la condizione fisica e i bianconeri asecondo Tuttosport. PRONTI PER L’INTER – Il giocatore dellaad aver accusato meno le fatiche della pausa nazionale è stato Gleison Bremer, che ha giocato un’unica amichevole in trasferta contro il Marocco. Angel Di Maria, invece, per recuperare dagli sforzi fisici impiegati con l’Argentina, con la quale ha segnato un gol su rigore, e per essere al top della forma contro l’Inter, non sarà in campo nella sfida di campionato contro il Verona. Lo stesso farà anche Adrien Rabiot, ma solo perché il francese deve scontare un turno di squalifica. Dusan Vlahovic, ultimamente difficilmente in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Juventus, #Kostic è rientrato alla Continassa: non ci sono lesioni. Il giocatore è a disposizione di #Allegri per… - tuttosport : ?? #Tudor: “Juventus miglior club al mondo” ?? Il suo nome è in cima alla lista in caso di addio di Allegri - DiMarzio : #Juventus, #Kean: '#Allegri mi ha sempre trattato da uomo. Ora non trascuro più niente. Sono seguito da uno staff d… - internewsit : Juventus, Allegri pensa all'Inter: i giocatori a disposizione - TS - - doctor_mic82 : Ah però, che fortuna... va beh, vorrà dire che avrò molto tempo libero ????? dopo l'addio di Del Piero, quello di Dy… -

Moise Kean, attaccante della, ha parlato al Corriere dello Sport raccontando la sua carriera sin qui Moise Kean, attaccante della, ha parlato al Corriere dello Sport raccontando la sua carriera sin qui. Le sue dichiarazioni: ESEMPIO RONALDO ...Negli ultimi giorni sono circolate con insistenza delle voci che riguarderebbero il futuro di Igor Tudor , accostato con sempre più maggiore frequenza allacome possibile sostituto dinella prossima stagione. Alla vigilia del match tra Marsiglia e Montpellier, in programma quest'oggi alle ore 21, il tecnico croato ha risposto in ...Possibile patteggiamento per lasul caso plusvalenze. La penalizzazione potrebbe essere ridotta: ecco come cambia la classificaLadi Massimilianosi prepara a tornare in campo mentre attende la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI sul caso plusvalenze, fissata per il prossimo 19 aprile. In attesa del ...

Dato come certo di non rinnovare il contratto in scadenza con la Juventus, Juan Cuadrado ... Come riportato dal "Corriere dello Sport", mister Allegri starebbe infatti spingendo per la conferma in ...La Juventus di Allegri è focalizzata nella rincorsa ad un posto per la prossima Champions League. Dietro le scrivanie, però, è iniziata la programmazione e con essa le prime trattative. Uno dei casi ...