Juventus, Allegri a lavoro per riavere Chiesa contro l'Inter ? Sky (Di venerdì 31 marzo 2023) La Juventus affronterà, domani sera, il Verona in Serie A ma la mente è già proiettata sulla gara di andata della semifinale di Coppa Italia da giocare contro l'Inter. Le ultime da Sky Sport, soprattutto in merito alle condizioni di Federico Chiesa e al rientro di Angel Di Maria (vedi articolo). COPPA ITALIA ? Giovanni Guardalà ha parlato a Sky Sport, nel corso del programma "Campo Aperto", della Juventus e dei ragionamenti che Massimiliano Allegri sta compiendo pensando soprattutto alla gara di Coppa Italia da giocare contro l'Inter: «Federico Chiesa ha ancora fastidio ai tendini del ginocchio ma la Juventus lavora per riaverlo martedì in Coppa Italia contro l'Inter. Filip Kostic sta ...

