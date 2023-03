Juventus | -5 dalle plusvalenze e nuova maxi penalizzazione per gli stipendi | la classifica

(Di venerdì 31 marzo 2023) Come ribadito ormai da tempo la situazione in casasull’inchiesta Prisma è molto pericolosa, tanto da mettere a rischio la permanenza nel campionato di Serie A. Le accuse nei confronti del club bianconero sono molto gravi,fittizie alla manovra. Ma andiamo con ordine. Laè stata già penalizzata con 15 punti già scontati in stagione in riferimento allefittizie. L’accusa nei confronti del club è stata quella di aver concluso con squadre in Italia e all’estero accordi di calciomercato sovrastimando il valore dei calciatori con l’intenzione di sistemare il bilancio. In riferimento alla manovral’accusa è quella di aver fatto firmare ai calciatori scritture private per il pagamento posticipato degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : ... in un anno di esclusione dalle coppe. Che per la #Juventus potrebbe essere il primo di altri due: uno per esser… - ZZiliani : Non è uno scherzo. Nella “Relazione finanziaria annuale” al 30.6.2022, nel capitolo “Principali rischi ed incertezz… - ZZiliani : Sono un giornalista, scrivo da quando avevo 23 anni e per rispetto al lavoro che svolgo informo e considero. Da qua… - Aquila6811 : RT @LazioSpace: Per #Lazio-Juventus, dalle 16 di oggi in vendita la Curva Maestrelli per tutti i tifosi biancocelesti: i possessori di Mill… - tonycurvasud : RT @ZZiliani: Non è uno scherzo. Nella “Relazione finanziaria annuale” al 30.6.2022, nel capitolo “Principali rischi ed incertezze cui #Juv… -

..., il presidente adesso ha già scelto l'erede: tutti i dettagli dell'operazione in entrata. Adesso sarebbe già tutto pronto per trovare l'erede in difesa. Infatti, come viene confermato...Nel 2020, all'inizio della pandemia Covid,e calciatori raggiunsero un accordo, sancito da ... In realtà secondo l'accusa si sarebbe trattato, come dimostratochat WhatsApp e...2017 - 2018FC Il recente ma celebre kit 2017/18 dellaè stato indossatostar mondiali durante una stagione in cui i bianconeri hanno vinto sia la Serie A che la Coppa Italia.

Manovra stipendi: cos'è e cosa rischia la Juventus Goal.com

Il finale di stagione della Juventus viaggerà su due binari ben distinti, da una parta il campo con la rincorsa al quarto posto per la qualificazione in Champions, dall’altra le aule di tribunale e le ...Federico Dimarco – calciomercato.it Il dubbio Dimarco è stato sciolto: l’esterno classe ’97 non prenderà parte alla partita con la Fiorentina, neanche partendo dalla panchina ... partita di Coppa ...