Juve-Roma, aperto un fascicolo sullo scambio Spinazzola-Pellegrini (Di venerdì 31 marzo 2023) La Procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo in merito allo scambio Spinazzola-Pellegrini nell’estate 2019 Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Procura di Roma avrebbe aperto un fascicolo in merito allo scambio tra Spinazzola e Pellegrini nell’estate 2019. Un affare che ha permesso ad entrambe le società di registrare delle plusvalenze nei rispettivi bilanci. Va ricordato che in quel periodo la Roma fosse ancora quotata in borsa, così come la Juventus. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi della vicenda. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) La Procura diha deciso di aprire unin merito allonell’estate 2019 Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Procura diavrebbeunin merito allotranell’estate 2019. Un affare che ha permesso ad entrambe le società di registrare delle plusvalenze nei rispettivi bilanci. Va ricordato che in quel periodo lafosse ancora quotata in borsa, così come lantus. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi della vicenda. L'articolo proviene da Calcio News 24.

