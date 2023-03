Juve, rinviato il ricorso contro FIGC e Inter su Calciopoli (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Consiglio di Stato ha annunciato la sua decisione per quanto riguarda il ricorso della Juventus nei confronti della sentenza del TAR del Lazio del che ha in oggetto la storica vicenda di Calciopoli. In particolare, il Consiglio di Stato ha deciso di rinviare la discussione all’udienza straordinaria del 24 ottobre 2023, dunque fra sette L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Consiglio di Stato ha annunciato la sua decisione per quanto riguarda ildellantus nei confronti della sentenza del TAR del Lazio del che ha in oggetto la storica vicenda di. In particolare, il Consiglio di Stato ha deciso di rinviare la discussione all’udienza straordinaria del 24 ottobre 2023, dunque fra sette L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

