Juve inguaia Roma, la bomba Spinazzola-Pellegrini: si muove la Finanza (Di venerdì 31 marzo 2023) Anche la Roma è finita nel mirino degli investigatori per il caso plusvalenze. I pm di piazzale Clodio si stanno occupando di un fascicolo corposo che riguarda lo scambio con la Juventus tra Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola: l'affare è stato concluso a ridosso del 30 giugno 2019, data non casuale che coincide con la chiusura dei bilanci. In particolare alcune intercettazioni hanno insospettito i militari della Guardia di Finanza: su tutte una che riguarda una conversazione tra Federico Cherubini e Stefano Bertola, rispettivamente direttore sportivo ed ex direttore finanziario della Juve. “È stato il mio oggetto di discussione con Fabio (Paratici, ndr) tante volte - le dichiarazioni di Cherubini - perché io dicevo... è vero che oggi faremo meno 40 ma così facendo io so ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Anche laè finita nel mirino degli investigatori per il caso plusvalenze. I pm di piazzale Clodio si stanno occupando di un fascicolo corposo che riguarda lo scambio con lantus tra Lucae Leonardo: l'affare è stato concluso a ridosso del 30 giugno 2019, data non casuale che coincide con la chiusura dei bilanci. In particolare alcune intercettazioni hanno insospettito i militari della Guardia di: su tutte una che riguarda una conversazione tra Federico Cherubini e Stefano Bertola, rispettivamente direttore sportivo ed ex direttore finanziario della. “È stato il mio oggetto di discussione con Fabio (Paratici, ndr) tante volte - le dichiarazioni di Cherubini - perché io dicevo... è vero che oggi faremo meno 40 ma così facendo io so ...

