Juve: Abodi 'vorrei un sistema capace di rigenerarsi' (Di venerdì 31 marzo 2023) "Su questo non faccio previsioni, c'e' la magistratura ordinaria e sportiva a occuparsene, ma vorrei un sistema che abbia la capacità di rigenerarsi e di prendersi le proprie responsabilità". Così il ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) "Su questo non faccio previsioni, c'e' la magistratura ordinaria e sportiva a occuparsene, maunche abbia la capacità die di prendersi le proprie responsabilità". Così il ...

Juve: Abodi 'vorrei un sistema capace di rigenerarsi' Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Rai Radio 1 'Un giorno da pecora' rispondendo ad una domanda sulle sanzioni riguardo al processo in sede sportiva e penale alla Juventus.

Abodi sulla Juve: "Il rischio è quello di trasformare il processo in una partita di calcio" Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Gr Parlamento sul caso Juventus: "Il rischio è di trasformare il processo penale e sportivo quasi in una partita di calcio nella quale si confrontano le squadre."