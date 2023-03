Julian Assange cittadino onorario di Catania, approvata mozione M5s. “Chi tace è complice” (Di venerdì 31 marzo 2023) È passata a maggioranza la mozione del Movimento 5 Stelle che a Catania proponeva la cittadinanza onoraria per Julian Assange, fondatore di Wikileak che dall’11 aprile 2019 si trova nel carcere londinese di massima sicurezza di Belmarsh. Sotto accusa per aver reso pubblici documenti che testimoniavano i crimini di guerra commessi dalle truppe degli Stati Uniti in Afghanistan e in Iraq, Assange ha perso la libertà il 7 dicembre 2010. “Anche Catania deve dare un segnale sulla scia degli altri comuni italiani – ha scritto il consigliere M5s Graziano Bonaccorsi , all’indomani della cittadinanza conferita al fondatore di Wikileaks anche da Viareggio – Assange è il simbolo di un’umanità che non si arrende, nonostante il grande prezzo che la libertà d’informazione ora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) È passata a maggioranza ladel Movimento 5 Stelle che aproponeva la cittadinanza onoraria per, fondatore di Wikileak che dall’11 aprile 2019 si trova nel carcere londinese di massima sicurezza di Belmarsh. Sotto accusa per aver reso pubblici documenti che testimoniavano i crimini di guerra commessi dalle truppe degli Stati Uniti in Afghanistan e in Iraq,ha perso la libertà il 7 dicembre 2010. “Anchedeve dare un segnale sulla scia degli altri comuni italiani – ha scritto il consigliere M5s Graziano Bonaccorsi , all’indomani della cittadinanza conferita al fondatore di Wikileaks anche da Viareggio –è il simbolo di un’umanità che non si arrende, nonostante il grande prezzo che la libertà d’informazione ora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : @ale_dibattista a @Ttorbellamonaca 'Julian Assange: colpirne uno per educarne cento', #1giugno #Roma ????… - NicolaMorra63 : Julian #Assange non deve essere dimenticato, non deve essere ignorato. A Milano Domenica 2 aprile ci si ritrova pe… - fattoquotidiano : @ale_dibattista porta a teatro 'Julian Assange: colpirne uno per educarne cento', giovedì 1 giugno alle 21, al… - Stellangy : RT @streetcnina: MURATO VIVO Peggiorano le condizioni di salute di Julian. Murato vivo per aver detto la verità sui crimini di guerra di… - palabritadepape : RT @streetcnina: MURATO VIVO Peggiorano le condizioni di salute di Julian. Murato vivo per aver detto la verità sui crimini di guerra di… -

Julian Assange cittadino onorario di Catania Passa con la maggioranza dei presenti in aula la mozione del M5S sulla cittadinanza onoraria a Julian Assange, primo firmatario il capogruppo Graziano Bonaccorsi. Il giornalista australiano è il cofondatore di WikiLeaks, organizzazione che ha permesso ai mass media e all'opinione pubblica ... Joe Biden: "Lasciate andare Gershkovich". Espellere diplomatici "Non è questo il piano" Sprezzante la replica di Zacharova: "Dai prova, Josep, delle tue parole: difendi Julian Assange e Marat Kasem. Per amore dell'equilibrio", ha scritto su Telegram, facendo riferimento al cofondatore ... Russia, Zakharova vs Borrell: "Giornalista Usa arrestato Per equilibrio difendi Assange" ... difendi Julian Assange e Marat Kasem. Per equilibrio", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova , citando il caso del fondatore di Wikileaks in attesa di ... Passa con la maggioranza dei presenti in aula la mozione del M5S sulla cittadinanza onoraria a, primo firmatario il capogruppo Graziano Bonaccorsi. Il giornalista australiano è il cofondatore di WikiLeaks, organizzazione che ha permesso ai mass media e all'opinione pubblica ...Sprezzante la replica di Zacharova: "Dai prova, Josep, delle tue parole: difendie Marat Kasem. Per amore dell'equilibrio", ha scritto su Telegram, facendo riferimento al cofondatore ...... difendie Marat Kasem. Per equilibrio", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova , citando il caso del fondatore di Wikileaks in attesa di ... Julian Assange cittadino onorario di Catania CataniaToday Catania, Julian Assange nominato cittadino onorario Catania, cittadinanza onoraria per il giornalista australiano cofondatore di WikiLeaks Julian Assange, che ha sfidato governi e istituzioni pubbliche diffondendo notizie, documenti e immagini ... Russia, Zakharova vs Borrell: "Giornalista Usa arrestato Per equilibrio difendi Assange" 'Josep dimostra le tue parole, difendi Julian Assange e Marat Kasem. Per equilibrio', ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citando il caso del fondatore di Wiki ... Catania, cittadinanza onoraria per il giornalista australiano cofondatore di WikiLeaks Julian Assange, che ha sfidato governi e istituzioni pubbliche diffondendo notizie, documenti e immagini ...'Josep dimostra le tue parole, difendi Julian Assange e Marat Kasem. Per equilibrio', ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citando il caso del fondatore di Wiki ...