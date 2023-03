Julia Roberts rilancia la frangia a tendina voluminosa (Di venerdì 31 marzo 2023) Julia Roberts ha cambiato look. In occasione della Primavera, l’attrice premio Oscar ha presenziato ad un evento Chopard proponendo un nuovo taglio e colore, rendendo protagonista la sua frangia nostalgica. Anche Julia Roberts non ha resistito al richiamo della Primavera e ha deciso di rivoluzionare il suo iconico beauty look, questa volta con un’aggiunta ancora più glam. Pare sia stato un vero e proprio “colpo di testa”, quello di Julia Roberts, come poi confessato dal suo hair stylist del cuore. L’attrice non solo ha cambiato nuance, proponendo una sfumatura ramata, ma ha anche riportato in voga il trend della frangia cotonata. Julia Roberts. Crediti: Ansa – VelvetMagL’attrice ha raggiunto Ginevra, in Svizzera, per ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 31 marzo 2023)ha cambiato look. In occasione della Primavera, l’attrice premio Oscar ha presenziato ad un evento Chopard proponendo un nuovo taglio e colore, rendendo protagonista la suanostalgica. Anchenon ha resistito al richiamo della Primavera e ha deciso di rivoluzionare il suo iconico beauty look, questa volta con un’aggiunta ancora più glam. Pare sia stato un vero e proprio “colpo di testa”, quello di, come poi confessato dal suo hair stylist del cuore. L’attrice non solo ha cambiato nuance, proponendo una sfumatura ramata, ma ha anche riportato in voga il trend dellacotonata.. Crediti: Ansa – VelvetMagL’attrice ha raggiunto Ginevra, in Svizzera, per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raimovie : Alle 21.10 'Ben is Back” di Peter Hedges con Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton |… - BBarbar84780859 : RT @megghie73: nella sua eleganza (troppo convulsiva ed esagerata nei gesti) nè nella sua femminilità (il fare da pantera non mi esalta), p… - Stefani66135695 : @Benedetta2211 @GrandeFratello donnalisi @Stefani66135695 · 7h Replying to @PechinoExpress @SkyItalia and… - Stefani66135695 : @PechinoExpress @SkyItalia @NOWTV_It donnalisi @Stefani66135695 · 7h Replying to @PechinoExpress @SkyItalia and… - Stefani66135695 : @PechinoExpress @SkyItalia @NOWTV_It donnalisi @Stefani66135695 · 7h Replying to @PechinoExpress @SkyItalia and… -