Judo | prima giornata sfortunata per l’Italia ad Antalya | Azzurri eliminati

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 31 marzo 2023)– Si è conclusa troppo presto ladel Grand Slam diadper la delegazione italiana, uscita di scena con tutti e cinque gli atleti in gara oggi. “Purtroppo tra infortuni vari non stiamo attraversando un periodo fortunato -ha commentato il capoallenatore maschile Raffaele Parlati– sono sicuro del valore complessivo della squadra e pur archiviando la gara di oggi come unastorta, sono consapevole che qualcosa non è andato come previsto, per cui bisogna analizzare il tutto ed eventualmente apportare dei correttivi”. Subito fuori Angelo Pantano nei 60 kg, sconfitto dal sudcoreano Kim Won Jin ed Elios Manzi nei 66 kg, eliminato da due sumi gaeshi del serbo Strahinja Buncic, mentre hanno superato il primo turno Giulia Caggiano nei 57 kg, Simone ...