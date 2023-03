Judo | prima giornata negativa per l’Italia al Grand Slam di Antalya Nessun azzurro ai quarti di finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 31 marzo 2023) Va ufficialmente in archivio unadeludente peraldi2023, sesto evento stagionale del World Tour dio dei cinque atleti azzurri impegnati nel day-1 è riuscito a raggiungere idie a garantirsi quindi perlomeno il ripescaggio, anche se non tutte le prestazioni odierne vanno considerate negative. Difficile chiedere infatti qualcosa in più a Giulia Caggiano, brava a sconfiggere la giovane uzbeka Nilufar Ermaganbetova per hansoku make (dopo aver usufruito di un bye al primo turno)di cedere il passo alla leggenda portoghese Telma Monteiro per somma di sanzioni al Golden Score in occasione degli ottavi didei ...