Judo, Grand Slam Antalya: male l'esordio per gli Azzurri, cinque eliminati (Di venerdì 31 marzo 2023) Finisce troppo presto il cammino Azzurro al Grand Slam di Judo ad Antalya. Subito fuori Angelo Pantano nei 60 kg, sconfitto dal sudcoreano Kim Won Jin ed Elios Manzi nei 66 kg, eliminato da due sumi gaeshi del serbo Strahinja Buncic, mentre hanno superato il primo turno Giulia Caggiano nei 57 kg, Simone Aversa nei 60 kg e Fabio Basile nei 66 kg, per poi arrendersi nel turno successivo. Eliminata anche Giulia Caggiano che contro Telma Monteiro ha incassato tre sanzioni. Simone Aversa invece non ha potuto contenere il francese Luka Mkheidze, vincitore oggi della categoria dopo aver vinto anche il recente Grand Slam a Tel Aviv. Ha iniziato bene anche Fabio Basile con la vittoria sull'azero Yashar Najafov nei 66 kg, salvo incappare poi nel sumi gaeshi del tagico Obid Dzhebov.

