Jonathan Majors | un avvocato dell' attore condivide i messaggi che dimostrerebbero la sua innocenza

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 31 marzo 2023) Uno degli avvocati diha condiviso i, inviatia donna coinvolta nella lite che ha portato a un arresto, chel'. Uno degli avvocati diha condiviso deiche sostiene siano stati inviati dalla donna che avrebbe accusato l'di violenza. Le parole riportatel'a star del MCU, anche se non sono state verificate da chi non è coinvolto nella causa, come sottolineato anche da Variety. La donna avrebbe scritto a: "Ho detto che era colpa mia per aver provato ad afferrare il ...