Jomi in trasferta col Mestrino | capitan Napoletano | “Vogliamo blindare il primato”

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ pronta a scendere nuovamente in campo laSalerno. Prima delle lunga pausa del campionato per il raduno della Nazionale che precederà la sfida del prossimo 8 aprile contro la Slovenia valida per la qualificazione ai Campionati Mondiali 2023, le salernitane saranno di scena alla Palestra di Lissaro per affrontare il. Con inizio alle 18.30 di domani, sabato 1 aprile, il match tra laSalerno e la Pallamanopotrebbe consentire alle atlete allenate da mister Francesco Ancona di archiviare la pratica primo posto con due turni di anticipo rispetto alla conclusione della regular season. Alle salernitane, infatti, basterebbe un unico punto per avere la matematica certezza di poter accedere da prime in classifica ai playoff scudetto e affrontare, così, in maniera più ...