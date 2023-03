Joker: Folie à Deux, Lady Gaga canta nel nuovo video dal set (Di venerdì 31 marzo 2023) Come preannunciato, Joker: Folie à Deux è un musical, e il primo frammento del film di Lady Gaga che canta nei panni di Harley Quinn può essere ascoltato in un nuovo video sul set. Finalmente sentiamo Lady Gaga cantare, anche se per poco, sul set di Joker: Folie à Deux, Le riprese del sequel sono in corso a New York e in un nuovo video rubato dal set non vediamo, ma sentiamo Harley Quinn cantare. A quanto preannunciato finora, il nuovo capitolo nella discesa verso la follia di Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) avrà una svolta musicale. Svolta scioccante voluta dal regista Todd Phillips, ma ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 31 marzo 2023) Come preannunciato,è un musical, e il primo frammento del film dichenei panni di Harley Quinn può essere ascoltato in unsul set. Finalmente sentiamore, anche se per poco, sul set di, Le riprese del sequel sono in corso a New York e in unrubato dal set non vediamo, ma sentiamo Harley Quinnre. A quanto preannunciato finora, ilcapitolo nella discesa verso la follia di Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) avrà una svolta musicale. Svolta scioccante voluta dal regista Todd Phillips, ma ...

