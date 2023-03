John Wick 4 è citazionista: come omaggia il cinema di genere (Di venerdì 31 marzo 2023) Da Mission Impossible a I guerrieri della notte, passando per il western, John Wick 4 celebra la saga e il cinema di genere per una conclusione epica e immersiva. Ora al cinema con 01 Distribution. John Wick 4, ora al cinema con 01 Distribution, ha chiuso (almeno per il momento) le avventure action del protagonista interpretato da Keanu Reeves. In attesa del film spin-off con Ana De Armas intitolato Ballerina e della serie prequel incentrata sull'hotel The Continental, che in Italia vedremo su Prime Video, questo quarto capitolo si dimostra una sorta di concentrato all'ennesima potenza di ciò che ha decretato il successo della saga, di come ha saputo costruirsi un proprio universo narrativo e di cosa lascia ai posteri (oltre ai titoli ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 31 marzo 2023) Da Mission Impossible a I guerrieri della notte, passando per il western,4 celebra la saga e ildiper una conclusione epica e immersiva. Ora alcon 01 Distribution.4, ora alcon 01 Distribution, ha chiuso (almeno per il momento) le avventure action del protagonista interpretato da Keanu Reeves. In attesa del film spin-off con Ana De Armas intitolato Ballerina e della serie prequel incentrata sull'hotel The Continental, che in Italia vedremo su Prime Video, questo quarto capitolo si dimostra una sorta di concentrato all'ennesima potenza di ciò che ha decretato il successo della saga, diha saputo costruirsi un proprio universo narrativo e di cosa lascia ai posteri (oltre ai titoli ...

John Wick 4, Keanu Reeves regala agli stuntmen t-shirt con il numero delle loro morti Il New York Times ha svelato che Keanu Reeves ha regalato agli stuntmen di John Wick 4 delle t-shirt con la stampa del numero delle morti recitate durante la lavorazione del film e, per alcuni membri ... Lo stesso deve aver fatto Stahelski e l'omaggio al predecessore non è un caso perché ha un altro punto molto importante in comune: Tom Cruise, ovvero Hunt, e il nostro Keanu Reeves che si è dato anima ... Il New York Times ha svelato che Keanu Reeves ha regalato agli stuntmen di John Wick 4 delle t-shirt con la stampa del numero delle morti recitate durante la lavorazione del film e, per alcuni membri ...