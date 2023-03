Jim Jefferies in scena al TAM Teatro Arcimboldi Milano (Di venerdì 31 marzo 2023) Il 19 aprile 2023 per la prima volta in italia al TAM Teatro Arcimboldi Milano con lo spettacolo in lingua originale “Give ‘Em What They Want” Milano – Appuntamento imperdibile al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 19 aprile 2023 per la tappa milanese del tour europeo di una delle più grandi star della stand-up comedy, Jim Jefferies che arriverà per la prima volta in Italia con il suo nuovo spettacolo “Give ‘Em What They Want”. Nato a Sydney, Jim Jefferies è uno dei comici più famosi e rispettati della sua generazione. Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo stile irreverente e spesso controverso. Jim è stato premiato come Stand-Up Comedian of the Year al Just for Laughs Festival nell’estate 2019. A fine 2019 ha iniziato ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 31 marzo 2023) Il 19 aprile 2023 per la prima volta in italia al TAMcon lo spettacolo in lingua originale “Give ‘Em What They Want”– Appuntamento imperdibile al TAMil 19 aprile 2023 per la tappa milanese del tour europeo di una delle più grandi star della stand-up comedy, Jimche arriverà per la prima volta in Italia con il suo nuovo spettacolo “Give ‘Em What They Want”. Nato a Sydney, Jimè uno dei comici più famosi e rispettati della sua generazione. Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo stile irreverente e spesso controverso. Jim è stato premiato come Stand-Up Comedian of the Year al Just for Laughs Festival nell’estate 2019. A fine 2019 ha iniziato ...

