Jennifer Aniston, nude look insospettabile alla premiere di Murder Mistery 2 (Di venerdì 31 marzo 2023) Ancora una volta, Jennifer Aniston ha lasciato tutti senza parole. alla premiere di Murder Mystery 2, si è presentata con un bellissimo vestito argento super corto. A 54 anni, l'attrice di Hollywood ha mostrato le sue gambe snelle e toniche, dimostrando di essere perfettamente a suo agio con se stessa. E ha alzato l'asticella. Il fisico di Jennifer Aniston Ma come fa Jennifer Aniston a mantenersi in forma? La risposta sta nel suo stile di vita sano e consapevole, caratterizzato da una serie di abitudini salutari che lei cura al massimo. Per mantenere il suo corpo snello e scolpito, la Aniston pratica pilates, corre con i suoi amati cani, segue una dieta bilanciata, e si dedica alla cura della sua pelle ...

