Jannik Sinner torna nella top-10 mondiale! La nuova classifica e le proiezioni del ranking ATP: se batte Alcaraz… (Di venerdì 31 marzo 2023) Jannik Sinner è tornato ufficialmente nella top-10 del ranking ATP. A partire da lunedì 3 aprile, il tennista italiano sarà nuovamente nell'elite mondiale. La semifinale raggiunta al Masters 1000 di Miami gli ha permesso di raggiungere questo obiettivo, maturato in maniera definitiva dopo la sconfitta subita dallo statunitense Taylor Fritz nel quarto di finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, prossimo avversario dell'altoatesino. Il 21enne, che un paio di settimane fa ha perso la settimane del Masters 1000 di Indian Wells proprio contro l'iberico, occupa attualmente il nono posto della classifica virtuale con 3.105 punti all'attivo. Il russo Karen Khachanov lo potrà superare soltanto se dovesse vincere il torneo sul cemento statunitense (toccherebbe quota 3.495 ...

