Jannik Sinner può superare Tsitsipas nella classifica ATP Race! Anche Alcaraz è nel mirino… (Di venerdì 31 marzo 2023) Jannik Sinner incrocerà Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Miami, in programma non prima delle ore 01.00 italiane di sabato 1° aprile. Il tennista italiano affronterà il fuoriclasse spagnolo, che lo ha sconfitto un paio di settimane fa nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Sarà il sesto confronto diretto tra i due giovani talenti del circuito internazionale, l’iberico conduce per 3-2 nei precedenti (spicca il quarto di finale degli US Open 2022, vinti poi da Alcaraz, quando l’azzurro ebbe Anche un match point per proseguire la propria avventura nello Slam americano). Jannik Sinner punta al successo per continuare a inseguire il sesto posto del ranking ATP, che agguanterebbe vincendo il torneo. Il 21enne ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023)incrocerà Carlossemifinale del Masters 1000 di Miami, in programma non prima delle ore 01.00 italiane di sabato 1° aprile. Il tennista italiano affronterà il fuoriclasse spagnolo, che lo ha sconfitto un paio di settimane fasemifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Sarà il sesto confronto diretto tra i due giovani talenti del circuito internazionale, l’iberico conduce per 3-2 nei precedenti (spicca il quarto di finale degli US Open 2022, vinti poi da, quando l’azzurro ebbeun match point per proseguire la propria avventura nello Slam americano).punta al successo per continuare a inseguire il sesto posto del ranking ATP, che agguanterebbe vincendo il torneo. Il 21enne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : MAMMA MIA SINNER, SEI IN SEMIFINALE ???? Jannik supera agilmente il finlandese Ruusuvuori in due set ed affronterà i… - WeAreTennisITA : INARRESTABILE SINNER ?????? Jannik domina in maniera schiacciante Emil Ruusuvuori, costretto a giocare come non può fa… - FiorinoLuca : Jannik #Sinner sta viaggiando quest’anno a una velocità di crociera da top 5. ??20 vittorie stagionali a fine marz… - frances14824796 : RT @quindicizero: UFFICIALE! ?? Jannik Sinner ritorna nella top 10 del tennis mondiale dopo 6 mesi. ?? Lunedì, l'altoatesino sarà almeno nu… - BananitaMayu : RT @quindicizero: UFFICIALE! ?? Jannik Sinner ritorna nella top 10 del tennis mondiale dopo 6 mesi. ?? Lunedì, l'altoatesino sarà almeno nu… -