Jankto sul coming out | “Decisione presa per me e per aiutare gli altri | il mondo del calcio è omofobo”

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ai microfoni di Sky TG24 Live In Napoli, il calciatore dello Sparta Praga, ex Udinese e Sampdoria, Jakubha così commentato la suadi fareout e di dichiararsi pubblicamente omosessuale. “Ilout è stata unache mi sono assunto innanzitutto per me stesso, poi pergli– ha affermato–. Quanto ci ho pensato prima di farlo? Lo sapevo sin da piccolo, però in questi casi tendi a dire che si può andare avanti di nascosto o fingendo in qualche maniera: ildelè un po’, l’ho detto tante volte e lo sappiamo tutti. Alla fine ho preso questae non me ne sono pentito affatto: finalmente posso fare quello ...

Mentre venerdì 31 Marzo sera, sarà possibile assistere gratuitamente e su iscrizione al racconto di Jakub che parlerà per la prima volta dopo il coming out pubblico. Se il fresco coming out di Jankto, sostenuto convintamente dal suo Sparta Praga, è stato un potentissimo spot in mondovisione, c'è chi sul territorio lavora ogni giorno per restituire il pallone alla comunità.

