(Di venerdì 31 marzo 2023) Jakub, centrocampista con un passato anche in Serie A, è tornato a parlare del suoout: ecco cosa hato Jakubè tornato a parlare così del suoout ai microfoni di Sky TG 24. LE PAROLE – «Ho fattoout prima per me stesso e poi per aiutare gli altri. Quanto ci ho pensato? Lo sapevo sin da piccolo, però tendi a dire ‘posso continuare in qualche maniera’. Diciamo che ilcalcistico è un po’, l’ho detto tante volte e lo sappiamo tutti, però mi è venuto improvvisamente, non era qualcosa di programmato. Mi è venuto così e non mi dispiace di averlo fatto. Finalmente posso fare quello che voglio e sono felicissimo». L'articolo proviene daNews 24.

Jankto rivela: «Il mondo del calcio è omofobo, ma non mi pento del mio coming out» Calcio News 24

Col suo coming out Jakub Jankto, ex centrocampista, tra le altre, di Sampdoria e Udinese, ha aperto uno squarcio nel mondo del calcio, ricevendo attestati di stima e incoraggiamento per un segnale che ...Mi è venuto così e non mi dispiace di averlo fatto. Finalmente posso fare quello che voglio e sono felicissimo”. Jakub Jankto, giocatore dello Sparta Praga, ex Udinese e Sampdoria, intervistato da Sky ...