Jamie Campbell Bower star di Witchboard, il remake dell'horror Spiritika (Di venerdì 31 marzo 2023) L'attore Jamie Campbell Bower, Vecna nella serie Stranger Things, sarà il protagonista di Witchboard, film remake dell'horror Spiritika. Jamie Campbell Bower sarà il protagonista del remake di Witchboard, horror conosciuto in Italia con il titolo di Spiritika. La star di Stranger Things, di cui sarà protagonista anche nella quinta stagione con la parte di Vecna, sarà diretta da Chuck Russell. Greg McKay è autore della sceneggiatura di Witchboard, di cui sarà anche produttore in collaborazione con Kade Vu e Bernie Gewissler. Le riprese del film inizieranno nel mese di maggio a Montreal e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 31 marzo 2023) L'attore, Vecna nella serie Stranger Things, sarà il protagonista di, filmsarà il protagonista deldiconosciuto in Italia con il titolo di. Ladi Stranger Things, di cui sarà protagonista anche nella quinta stagione con la parte di Vecna, sarà diretta da Chuck Russell. Greg McKay è autorea sceneggiatura di, di cui sarà anche produttore in collaborazione con Kade Vu e Bernie Gewissler. Le riprese del film inizieranno nel mese di maggio a Montreal e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danielhogws : o mio dio al comic con di bruxelles viene jamie campbell - venere_di_nilo : Non sono una fan di Jamie Campbell Bower ma sto video è di una carineria allucinante - ventiinverni : Ragazzi non credo di stare bene Avevo scambiato lei per jamie campbell bower?? -