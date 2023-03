(Di venerdì 31 marzo 2023)sceglie una preziosa tracolla intrecciata per completare il suo look sportivo. E fa parlare. Perché lain questione è considerata «da donna». Ma ha ancora senso questa definizione, per un accessorio che - se ci fermiamo anche solo un secondo a rifletterci - è tra i più genderless che esistano?

Jacob Elordi: quando lui indossa una borsa per lei Vanity Fair Italia

È un po' come per i giocattoli per l'infanzia: ci hanno sempre raccontato che ci sono quelli per i maschietti e quelli per le femminucce. Poi ci siamo fermati un attimo a ragionare, abbiamo capito che ...