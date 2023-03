Italy is gay” Il blitz Lgbt a Torino e scoppia la polemica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BsxBusto : @neoxeo1213 @maja_runje566 @BoysItalian @Cam_Guy_Com @CamGuysHub @gay_hot_italy @GayAmateursProd @gaypornandbust Io… -

Leggi anche "is", il nuovo manifesto di Villa, il Banksy torineseAndrea Villa, nominato da Forbes uno dei più influenti street artist europei, torna a far parlare la sua arte di ...I nuovi manifesti, affissi questa notte, ritraggono i Bronzi di Riace visti di schiena con la scritta 'is'. "L'Italia - spiega l'artista - è un paese che deve alla cultura omosessuale ...

Sui figli delle coppie omosessuali il sindaco Gualtieri si pone come il sindaco di Milano Beppe Sala: “Andremo avanti con le trascrizioni, cosa che avviene già in tantissimi comuni quindi sarebbe ...che nessuno degli intervistati ha inserito "spontaneamente" tra le priorità in agenda la tutela dei diritti civili in Italia. Una volta sollecitati sul tema, questo sì, una maggioranza (48,4%) si dice ...