Italia Under-23 Femminile, convocate cinque dell'Inter: due impegni

Dopo il successo con la Svezia per 3-1, la Nazionale Under-23 Femminile torna a radunarsi al Centro Tecnico Federale di Coverciano per affrontare in amichevole le pari età di Paesi Bassi e Norvegia. In programma rispettivamente giovedì 6 (ore 15.30) e lunedì 10 aprile (ore 14.30), utili per valutare la crescita di una squadra. Cinque ragazze dell'Inter Women presenti.

DOPPIO TEST – Il tecnico Nazzarena Grilli ha convocato 24 calciatrici, che si raduneranno domenica 2 aprile al CTF di Coverciano e dal giorno successivo si alleneranno in vista delle due amichevoli. Sono cinque le ragazze dell'Inter Women tra le convocate.

Italia Under-23 Femminile, LE convocate

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), ...

