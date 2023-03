Italia-Spagna | Tajani | ' rinforzare legami storici'

(Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Possiamo organizzare missioni congiuntein America Latina, senza farci concorrenza ma lavorando insieme per avere un Europa più forte., insieme, devono fare un salto di qualità nel continente, rinforzando". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio, intervenendo al 19esimo Foro di Dialogoin corso a Roma. "A Napoli si parla l'no più simile allo spagnolo - ha aggiunto-Condividiamo l'interesse per la pace nel Mediterraneo, siamo insieme nella missione Onu, siamo soddisfatti di lavorare insieme e penso che dobbiamo essere più presenti nel Mediterraneo, spiegando che è più grande, guardando ...

MinisteroDifesa : 'Sfide di oggi non possono essere affrontate individualmente. Dialogo Italia Spagna fondamentale per un'agenda comu… - MinisteroDifesa : Cordiale incontro tra il Min. @GuidoCrosetto e la collega spagnola Margarita Robles @Defensagob. Tra Italia e…

Roma e Madrid possono essere sempre più gli ambasciatori dell’Europa in America Latina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo al 19esimo Foro di Dialogo Italia Spagna in ...Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo al 19esimo Foro di Dialogo Italia Spagna in corso a Roma. “L’europa non è un’entità astratta, siamo anche noi – ha aggiunto – ma ...