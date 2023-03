Italia-Spagna: Ribera, 'con Roma vincoli antichi, è come tornare dai nonni' (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Essere a Roma è come tornare nella casa dei nonni. Sentiamo ammirazione per la città eterna, con cui manteniamo vincoli antichi. Con l'Italia intendiamo i problemi in modo simile e abbiamo una vocazione costruttiva. Il 2022 ci ha fatto capire che dobbiamo valorizzare il rapporto fra il sud est e il nord ovest dell'Europa. I nostri Paesi - l'Italia e la Spagna - hanno molto da dare all'Europa, che ha sempre saputo agire in modo unito". Lo ha detto Teresa Ribera, vice premier e ministra per la Transizione ecologica spagnola, intervenendo al 19esimo Foro di Dialogo Italia Spagna in corso a Roma. Nel corso del suo intervento, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023), 31 mar. (Adnkronos) - "Essere anella casa dei. Sentiamo ammirazione per la città eterna, con cui manteniamo. Con l'intendiamo i problemi in modo simile e abbiamo una vocazione costruttiva. Il 2022 ci ha fatto capire che dobbiamo valorizzare il rapporto fra il sud est e il nord ovest dell'Europa. I nostri Paesi - l'e la- hanno molto da dare all'Europa, che ha sempre saputo agire in modo unito". Lo ha detto Teresa, vice premier e ministra per la Transizione ecologica spagnola, intervenendo al 19esimo Foro di Dialogoin corso a. Nel corso del suo intervento, ...

