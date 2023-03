Isola dei famosi 2023, sapete quanto guadagna Ilary Blasi? Assurdo (Di venerdì 31 marzo 2023) Tra poche settimane parte su Canale 5 una nuovissima edizione de l’Isola dei famosi. Tra le tante curiosità da parte del pubblico c’è sicuramente quella di conoscere i cachet… Anche qeust’anno al timone del reality vedremo Ilary Blasi. La conduttrice è pronta per tornare al suo posto e come già saprete accanto a lei ci L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 31 marzo 2023) Tra poche settimane parte su Canale 5 una nuovissima edizione de l’dei. Tra le tante curiosità da parte del pubblico c’è sicuramente quella di conoscere i cachet… Anche qeust’anno al timone del reality vedremo. La conduttrice è pronta per tornare al suo posto e come già saprete accanto a lei ci L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Qui Taormina per l’avvio dei lavori della tratta Taormina - Fiumefreddo della linea ferroviaria Catania - Messina,… - fabiofabbretti : #AscoltiTv: esordio vincente ma sul velluto per #UnPassoDalCielo7, che nella scorsa stagione esordì contro L'Isola… - DanielaDragone4 : @Merycat16 @GrandeFratello Quanto rosica …. Tavassi ti conosciamo bene abbiamo guardato anche l’isola dei famosi ,… - elisabe26722741 : @GraziaDeFranci2 @talky_ann AMORE VERO? ???? STESSO COPIONE DELL' ISOLA DEI FAMOSI - on_pluto00 : RT @eventiatmilano: Riapre TULIPANIA, il campo di tulipani da cogliere e vivere di Terno d’Isola (BG). Un appuntamento fisso per gli amant… -