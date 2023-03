Iran | Teheran minaccia Israele di ritorsioni dopo la morte di una guardia in Siria

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero dell'Interno di Teheran ha affermato che l'hijab obbligatorio per le donne è 'uno dei fondamenti della… - EnricoAntonio68 : RT @Michele_Arnese: Con una nota ufficiale il ministero dell'Interno di Teheran ha affermato che l'hijab obbligatorio per le donne è 'uno d… - luc_ma66 : RT @IlFarosulMondo: Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir Abdollahian, ha dichiarato che l’Iran ricambierà l’invito dell’Arabia S… - ComparatoNicola : RT @IlFarosulMondo: Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir Abdollahian, ha dichiarato che l’Iran ricambierà l’invito dell’Arabia S… - IlFarosulMondo : Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir Abdollahian, ha dichiarato che l’Iran ricambierà l’invito dell’Arab… -

...in regime di sanzioni economiche L'è un Paese che vive sotto sanzioni da quattro decenni e che in questo senso può costituire un termine di paragone. Proprio alla luce delle sanzioni,...Con una nota ufficiale il ministero dell'Interno diha affermato che l'hijab obbligatorio per le donne è "uno dei fondamenti della civiltà della ... Lo scriveinternational. Il comunicato ...... obiettivo delle bombe di Tel Aviv erano installazioni di milizie legate all', ma il bilancio ...culturale iraniano nel quartiere di Kfar Suse dove si pensa si trovassero militari di, ...

Iran: Teheran minaccia Israele di ritorsioni dopo la morte di una ... Il Tirreno

Teheran 31 mar. (Adnkronos/Dpa) – L’Iran ha minacciato Israele di ritorsioni in seguito alla morte di una guardia rivoluzionaria in Siria a causa di un sospetto attacco aereo israeliano. La guardia è ...Teheran droht nach dem Tod eines Revolutionswächters mit Vergeltung ... Dies, um zu verhindern, dass der Iran dort seinen militärischen Einfluss mit Hilfe von Milizen ausbaut. Der Iran ist mit ...