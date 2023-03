Iran, 'il velo fondamento di civiltà, resta obbligatorio' (Di venerdì 31 marzo 2023) Con una nota ufficiale il ministero dell'Interno di Teheran ha affermato che l'hijab obbligatorio per le donne è "uno dei fondamenti della civiltà della nazione Iraniana" e "uno dei principi pratici ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) Con una nota ufficiale il ministero dell'Interno di Teheran ha affermato che l'hijabper le donne è "uno dei fondamenti delladella nazioneiana" e "uno dei principi pratici ...

