IPTV e Sky Gratis, fuorilegge nel mirino anche per DAZN gratis (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it IPTV e Sky gratis, un binomio che si protrae ormai da anni, ma che a conti fatti ha vita estremamente breve, infatti sono state varate nuove norme per cercare di limitare al massimo l’illegalità dello streaming di contenuti originariamente a pagamento, un fenomeno che ruba ogni anno oltre 1,7 miliardi di euro, che potrebbero venire utilizzati per investimenti mirati nel miglioramento del servizio. Il fenomeno dell’IPTV è una piaga che attanaglia il nostro paese da ormai diversi anni, sono all’ordine del giorno le notizie di nuove scoperte da parte delle forze dell’ordine, con tanto di sanzioni e pene mirate sui malviventi. Per cercare di contrastare la crescente richiesta, il Governo ha deciso di dare maggiori poteri all’AGCOM, la quale può obbligare i gestori telefonici ad interrompere immediatamente ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.ite Sky, un binomio che si protrae ormai da anni, ma che a conti fatti ha vita estremamente breve, infatti sono state varate nuove norme per cercare di limitare al massimo l’illegalità dello streaming di contenuti originariamente a pagamento, un fenomeno che ruba ogni anno oltre 1,7 miliardi di euro, che potrebbero venire utilizzati per investimenti mirati nel miglioramento del servizio. Il fenomeno dell’è una piaga che attanaglia il nostro paese da ormai diversi anni, sono all’ordine del giorno le notizie di nuove scoperte da parte delle forze dell’ordine, con tanto di sanzioni e pene mirate sui malviventi. Per cercare di contrastare la crescente richiesta, il Governo ha deciso di dare maggiori poteri all’AGCOM, la quale può obbligare i gestori telefonici ad interrompere immediatamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : IPTV e Sky Gratis, fuorilegge nel mirino anche per DAZN gratis - - tecnoandroidit : IPTV, il rischio è altissimo, multe salate per Sky e DAZN Gratis - - Kenkaneki72 : Quindi sta per andare in vigore la legge contro le IPTV ? Pensassero a fare un unico abbonamento, invece di fare… - tecnoandroidit : IPTV è ILLEGALE: rischio ALTISSIMO di multa per chi guarda SKY e DAZN gratis - - tecnoandroidit : IPTV illegale: le pene SHOCK per chi guarda Dazn e Sky GRATIS - -