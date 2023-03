Inzaghi verso la Fiorentina: “Out Calhanoglu, Skriniar e Dimarco” (Di venerdì 31 marzo 2023) Il campionato dell'Inter riparte della Fiorentina. Inzaghi non avrà Calhanoglu: "Con così tante partite c'è questo rischio. Manca l'allenamento di oggi, poi quello di domani per delineare l'undici. Oltre a Calhanoglu non ci sarà Skriniar, probabilmente neanche Dimarco ma è inutile guardare ciò che è stato, pensiamo alla gara contro la Fiorentina". Quanto tempo resterà fuori Calhanoglu: "Conosciamo la sua importanza nella nostra squadra. Lo stesso discorso vale per Skriniar, per Dimarco. Li monitoriamo ogni giorno e cercheremo di recuperali nel più breve tempo possibile perché abbiamo bisogno di tutti viste le tante partite. Poi sappiamo che nel ruolo abbiamo Brozovic che è tornato molto bene dalle nazionali, Asllani ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 31 marzo 2023) Il campionato dell'Inter riparte dellanon avrà: "Con così tante partite c'è questo rischio. Manca l'allenamento di oggi, poi quello di domani per delineare l'undici. Oltre anon ci sarà, probabilmente neanchema è inutile guardare ciò che è stato, pensiamo alla gara contro la". Quanto tempo resterà fuori: "Conosciamo la sua importanza nella nostra squadra. Lo stesso discorso vale per, per. Li monitoriamo ogni giorno e cercheremo di recuperali nel più breve tempo possibile perché abbiamo bisogno di tutti viste le tante partite. Poi sappiamo che nel ruolo abbiamo Brozovic che è tornato molto bene dalle nazionali, Asllani ...

