Inzaghi: «Inter, fuori in tre! Lavorato sui problemi in attacco. Lukaku…» (Di venerdì 31 marzo 2023) Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Fiorentina non ha parlato in conferenza stampa, ma come spesso accade ha risposto alle domande di Inter TV riguardo la sfida di sabato alle 18. Il tecnico nerazzurro alla ripresa del campionato ha parlato dell'importanza della sfida di San Siro dopo l'ultima sconfitta con la Juventus. ALLA VIGILIA – Simone Inzaghi ha presentato così la sfida contro la Fiorentina: «Sicuramente abbiamo perso Calhanoglu con la nazionale però con così tante partite c'è questo rischio. Manca l'allenamento di oggi, non ci sarà Skriniar e probabilmente anche Dimarco. Inutile parlare di quello che è stato, guardiamo alla sfida di domani contro la Fiorentina. Abbiamo Marcelo Brozovic che è tornato molto bene dalle nazionali e quindi avrò bisogno di tutti quanti. L'Inter arriva con tanta ...

